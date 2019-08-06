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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

17 dakika önce

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiİzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında İzmir - Ankara Karayolu üzerinde bulunan Ören Kavşağında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Doğan K.'ın (42) kullandığı 35 KTZ 48 plakalı otomobil, iddiaya göre aniden ters yöne girip karşı şeride geçmeye çalışan Hüseyin Çelik (69) yönetimindeki 45 KB 9048 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Çelik ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma, otomobil sürücüsü Doğan K.'yi gözaltına aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kemalpaşa, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 10:18 Kaynak: DHA
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