Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü, Kanlar İçerisinde Yardım Bekledi

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü, kanlar içerisinde yardım bekledi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü, kanlar içerisinde yardım bekledi.
Einilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye
ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Sarayönü
Caddesi'nde sürücüleri belirlenemeyen 63 E 0770 plakalı otomobil, 63 VY 675 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü kanlar içerisinde yere yere çakıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis
ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.