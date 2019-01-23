Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü, Kanlar İçerisinde Yardım Bekledi

Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü, Kanlar İçerisinde Yardım Bekledi

44 dakika önce

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü, kanlar içerisinde yardım beklediŞANLIURFA - Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü, kanlar içerisinde yardım bekledi.

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü, kanlar içerisinde yardım bekledi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü, kanlar içerisinde yardım bekledi.
Einilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Sarayönü Caddesi'nde sürücüleri belirlenemeyen 63 E 0770 plakalı otomobil, 63 VY 675 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü kanlar içerisinde yere yere çakıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:47 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa
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