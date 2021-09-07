OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, ÖLDÜ - Son Dakika

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Mustafa Karatay (71), metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Samsun- Ordu karayolunda meydana geldi. Samsun istikametine seyir halinde olan Alaettin A. (49) idaresindeki 55 AFY 638 plakalı otomobil, Çarşamba ilçesine bağlı Kavakdibi mevkiinde sağ şeritten kavşağa dönmek isteyen Mustafa Karatay idaresindeki 55 RJ 532 plakalı motosiklete çarptı. Kazada Mustafa Karatay, metrelerce sürüklendi. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Mustafa Karatay'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada otomobilde bulunan ve yaralanan Feyza T. A. (22) ise Çarşamba Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Mustafa Karatay'ın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.