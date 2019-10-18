Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ölümden döndü
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ölümden döndü

1 saat önce

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ölümden döndüKARABÜK - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında dönüş yapmak isteyen otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ölümden döndü

KARABÜK - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında dönüş yapmak isteyen otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Balıklar Kayası Kavşağında meydana geldi. E.G.sevk ve idaresindeki 67 AAY 989 plaka otomobil Balıklar Kayası kavşağı istikametine seyir halindeyken Ali İrfan Büyükbaş Caddesi istikametine dönüş yapmak isterken, merkez istikametine seyreden R.C.idaresindeki 27 ADA 276 plakalı motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada motosikletten düşen sürücü yaralandı. Ölümden dönen yaralı sürücüye ilk müdahale kaza yerinden geçen sağlık personeli tarafından yapıldı. Yaralı sürücü yakınlarına yaralandığını haber vererek iyi olduğunu ve merak etmemelerini söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:57 Kaynak: İHA
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