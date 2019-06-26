Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

47 dakika önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı, System.String[]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çiğdede Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsü belirlenemeyen 31 SG 630 plakalı otomobil, yola çıkan Cemil C'nin kullandığı 31 SR 944 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsmi açıklanmayan kadın sürücü kaza sonrası ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürdü. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:53 Kaynak: İHA
Samandağ, Hatay, 3. Sayfa
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