Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kaza, akşam saatlerinde Düzce Caddesi'nde meydana geldi. Bilal Kurtoğlu (19) yönetimindeki 81 EZ 161 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Öztürkoğlu'nun (66) kullandığı plakası bulunmayan motosiklete çarptı. Öztürkoğlu otomobilin ön camına çarparak yaralandı. Kazayı görenler bacağı kırılan ve başına darbe alan Öztürkoğlu'na ilk müdahalede bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Öztürkoğlu tedaviye alındı.

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