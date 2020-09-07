Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Düzce'de motosikleti ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. Yaralı motosiklet sürücüsüne ilk yardımı vatandaşlar yaptı.

Kaza, Akşam saatlerinde Düzce'ye bağlı Bahçeşehir Bölgesi Düzce Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan Bilal K.'nın kullandığı 81 EZ 161 plakalı Fiat marka otomobil karşından karşıya geçmeye çalışan ve plakasız bulunmayan 66 yaşındaki Kadir Ö.'nün kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan yaşlı adam otomobilin ön camına düşerek ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar bacağı kırılan ve kafasına darbe alan Kadir Ö'ye ilk yardım yaparak kan kaybetmesini önlemeye çalıştılar. Bu sırada olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. - DÜZCE