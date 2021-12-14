OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

MALATYA'da otomobilin çarptığı karşı yönden gelen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Murat S. yönetimindeki 44 ACY plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet H.'nin kullandığı 44 NY 189 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, devrilen motosikletten yola savrularak yaralanan sürücü Mehmet H., ihbarla gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.