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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

11.01.2022 21:54
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam geç saatlerinde ilçenin Siverek Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Servan Y.'nin kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla yaralı Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

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Şanlıurfa, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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