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Otomobilin çarptığı motosiklet ve sürücüsü metrelerce uzağa savruldu

2 saat önce

Otomobilin çarptığı motosiklet ve sürücüsü metrelerce uzağa savrulduBURSA - Bursa'da bir otomobilin arkadan çarptığı motosiklet yaklaşık 50 metre ileriye fırladı.

Otomobilin çarptığı motosiklet ve sürücüsü metrelerce uzağa savruldu

BURSA - Bursa'da bir otomobilin arkadan çarptığı motosiklet yaklaşık 50 metre ileriye fırladı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza Bursa'nın Osmangazi İlçesi eski Gemlik yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre Gemlik istikametine giden 16 AAU 04 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih Ç. önünde seyreden motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile havalanan motosiklet ve motosiklet sürücüsü Kamil B. 50 metre ileriye fırladı.

Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücüsü Kamil B.'yi Bursa Şehir Hastanesine kaldırdı. Otomobilin ön kısmının büyük hasar aldığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kazaya karışan araç ve motosiklet bölgeden kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı motosiklet ve sürücüsü metrelerce uzağa savruldu

Gemlik, Polis, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:40 Kaynak: İHA
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