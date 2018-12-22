Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Motosikletin Kasksız Sürücüsü Öldü

Otomobilin Çarptığı Motosikletin Kasksız Sürücüsü Öldü

4 saat önce

İZMİR'in Kınık ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin kasksız sürücüsü Mehmet Ali Çevirgen (58), yaşamını yitirdi.

Otomobilin Çarptığı Motosikletin Kasksız Sürücüsü Öldü, System.String[]
İZMİR'in Kınık ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin kasksız sürücüsü Mehmet Ali Çevirgen (58), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Osmaniye Mahallesi, Poyracık Caddesi'nde meydana geldi. Kınık Belediyesi'nde İŞKUR Toplum Yararına Programlar kapsamında hizmetli olarak çalışan Erhan Uyar (19), mesai bitiminin ardından kırsal Mustaklar Mahallesi'ndeki evine giderken yönetimindeki 35 L 5011 plakalı otomobille, önündeki Mehmet Ali Çevirgen yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada, motosikletin kasksız sürücüsü evli ve 2 çocuk babası Çevirgen, yere düşüp başını çarparak, yaşamını yitirdi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Çevirgen'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Evde Çevirgen'in acı haberini alıp fenalaşan kanser hastası eşi Ayşe Çevirgen'e eve gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Hem otomobil, hem de motosiklet sürücüsünün ehliyetlerinin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri, otomobil sürücüsü Uyar'ı gözaltına aldı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:48 Kaynak: DHA

Kınık Belediyesi, İzmir, Kınık, 3. Sayfa
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