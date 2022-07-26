Kaza, İnegöl'de Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Dinçe Durak (30) yönetimindeki 16 LN 051 plakalı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı'nda seyir halindeyken, Yusuf Kerem Bayram'ın (20) kullandığı 16 AUE 189 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan otomobil, refüje çıkarak durabildi. Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü Yusuf Kerem Bayram, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; o anlar kamerada - Son Dakika

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