Otomobilin Çarptığı Motosikletin Sürücüsü Yaralandı
1 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin Suriyeli sürücüsü yaralandı.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin Suriyeli sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ertuğrul Caddesi üzerinde Suriye uyruklu Sabir Muhammed'in (34) kullandığı plakasız motosiklete, Kudret Güngör (32) yönetimindeki 16 KEN 58 plakalı otomobil çarptı. Kazada motosikletten düşen Sabir Muhammed yaralandı. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:33 Kaynak: DHA
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