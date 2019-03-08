Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

Otomobilin Çarptığı Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin Suriyeli sürücüsü yaralandı.

Otomobilin Çarptığı Motosikletin Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin Suriyeli sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ertuğrul Caddesi üzerinde Suriye uyruklu Sabir Muhammed'in (34) kullandığı plakasız motosiklete, Kudret Güngör (32) yönetimindeki 16 KEN 58 plakalı otomobil çarptı. Kazada motosikletten düşen Sabir Muhammed yaralandı. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:33 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bilal Erdoğan, Muhalefete Çağrıda Bulunup Atatürk'ün Sözüyle Mesaj Verdi Düğün Günü Karısını Öldüren Koca: Arkadaşım, Babamın Eşimle İlişkisi Olduğunu İma Etti

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, Yaşamını Yitirdi Son Dakika! Bedelli Askerlikte Bugünkü Şartlarda Ücret 31 Bin Lira Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 13:58:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Motosikletin Sürücüsü Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]