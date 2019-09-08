Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Son Dakika Güncel Haber

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

1 saat önce

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Taner Çankaya idaresindeki 02 AF 198 plakalı motosiklet, Adıyaman Park AVM önünde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 ASU 440 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Çankaya ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Taner Çankaya, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çankaya'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna konuldu.

Adıyaman, Çankaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Kylie Rae Harris, akrabalarının da hayatını kaybettiği yolda vefat etti
Otomobil altındaki kazazede, kriko yardımı ile kurtarıldı Batman'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 03:04:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]