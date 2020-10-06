Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

ADIYAMAN'da, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Mehmet Yaşar Almacı (63), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yaşar Almacı'nın kullandığı 02 AJJ 491 plakalı motosiklet ile Ekrem Başak yönetimindeki 02 BE 233 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Almacı, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Almacı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.