Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

05.05.2022 13:15
Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde sürücüsünün şerit değiştirdiği motosiklete, otomobil çarptı.

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde sürücüsünün şerit değiştirdiği motosiklete, otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Burhan Ş. hayatını kaybetti.

Kaza, iki gün önce Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesinde meydana geldi. Şerit değiştiren Burhan Ş. idaresindeki motosiklete, aynı yönden gelen kırmızı renkli otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan motosikletteki Burhan Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri de ismi açıklanmayan otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Burhan Ş.'nin cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza anı da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şerit değiştiren Burhan Ş.'nin kullandığı motosiklete, kırmızı renkli otomobilin çarptığı, motosikletin ise takla attığı görülüyor.


Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
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Nevşehir, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika


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