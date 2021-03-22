Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü savrulup, yayaya çarptı - Son Dakika

SİNOP'ta otomobille çarpıştıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, kaldırımda yürüyen Berkin Barış'a çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Türe ile Barış yaralandı. Yerde yaralı halde yatan Berkin Barış, "Ben ölecek miyim?" diye sorduğu sağlık görevlilerince sakinleştirildi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kefevi Mahallesi Gençlik Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Çopur yönetimindeki 06 BBE 903 plakalı otomobil, Yavuz Selim Türe'nin kullandığı 57 AAR 865 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü, kaldırımda yürüyen Berkin Barış'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yerde yaralı halde yatan Berkin Barış, "Ben ölecek miyim?" diye sorduğu sağlık görevlilerince sakinleştirildi. Yaralılar, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.