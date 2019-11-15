Otomobilin çarptığı motosikletin yolcuları metrelerce havaya uçtu...O anlar kamerada

BATMAN - Batman'da ticari otomobilin çarptığı motosiklette bulunan yolcular metrelerce havaya uçtu. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Batman Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilmeyen hafif ticari araç, motosiklet ile çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü Oktay G. ve arkadaşı Remzi S. motosiklet üzerinden yola savruldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar, yaralılara yardım etti.

Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince ilk tedavileri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.