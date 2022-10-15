Otomobilin çarptığı motosikletli genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı motosikletli genç hayatını kaybetti

15.10.2022 13:05

Otomobilin çarptığı motosikletli genç hayatını kaybetti Gaziantep'te seyir halindeyken otomobilin çarptığı 17 yaşındaki motosikletli genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı motosikletli genç hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te seyir halindeyken otomobilin çarptığı 17 yaşındaki motosikletli genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep çevreyolu Akkent-Havaalanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle Akkent istikametinden Havaalanı istikametine seyir halinde olan İsrafil Çakmak'a arkadan gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 MN 996 plakalı otomobil çarptı. Talihsiz genç, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yere düştü.

Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İsrafil Çakmak'ı ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Genç motosiklet sürücüsü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Feci kaza sonucu hayatını kaybeden İsrafil Çakmak'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kaza ile ilgili de geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Akkent, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı motosikletli genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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