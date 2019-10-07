Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı motosikletli genç metrelerce havaya savruldu, o anlar kameraya böyle yansıdı
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı motosikletli genç metrelerce havaya savruldu, o anlar kameraya böyle yansıdı

Otomobilin çarptığı motosikletli genç metrelerce havaya savruldu, o anlar kameraya böyle yansıdı

29 dakika önce

Otomobilin çarptığı motosikletli genç metrelerce havaya savruldu, o anlar kameraya böyle yansıdı Dehşet veren kaza kameraya böyle yansıdıBURSA - Bursa İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ölümden döndü, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilin çarptığı motosikletli genç metrelerce havaya savruldu, o anlar kameraya böyle yansıdı

Dehşet veren kaza kameraya böyle yansıdı

BURSA - Bursa İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ölümden döndü, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre kaza Ertuğrulgazi caddesinde meydana geldi. Bisikletiyle seyir halinde olan 26 yaşındaki Emre E. kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada arkasından gelen Cihan Ö. yönetimindeki 16 AAU 332 plakalı özel otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücü metrelerce araçla birlikte sürüklenerek yere düştü. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Otomobilin çarptığı motosikletli genç metrelerce havaya savruldu, o anlar kameraya böyle yansıdı

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:19 Kaynak: İHA
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