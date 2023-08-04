Otomobilin çarptığı motosikletli gençler böyle savruldu: 1 ölü - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı motosikletli gençler böyle savruldu: 1 ölü

04.08.2023 15:19

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, Fethiye'nin Patlangıç Mahallesi, Ölüdeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Ferdi Y. idaresindeki 48 UU 058 plakalı otomobil, Şeyma A.nın kullandığı 48 ALK 443 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki Ayşe Akçin yola savruldu. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü ve yolcusunu ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Ayşe Akçin hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise ayakta tedavi edilerek, gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan kamyonetin tespit çalışmaları ise devam ediyor.

Otomobilin çarptığı motosikletli gençler böyle savruldu: 1 ölü

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Fethiye'nin Patlangıç Mahallesi, Ölüdeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Ferdi Y. idaresindeki 48 UU 058 plakalı otomobil, Şeyma A.nın kullandığı 48 ALK 443 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki Ayşe Akçin yola savruldu. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü ve yolcusunu ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Ayşe Akçin hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise ayakta tedavi edilerek, gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan kamyonetin tespit çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Patlangıç Mahallesi, Ölüdeniz, Fethiye, Muğla, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Otomobilin çarptığı motosikletli gençler böyle savruldu: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı motosikletli gençler böyle savruldu: 1 ölü - Son Dakika
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