Otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce havaya savruldu, o anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce havaya savruldu, o anlar kameraya böyle yansıdı

16.10.2022 20:39

Otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce havaya savruldu, o anlar kameraya böyle yansıdı Muğla'nın Fethiye İlçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü havada takla atarak yere düştü.

Otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce havaya savruldu, o anlar kameraya böyle yansıdı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye İlçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü havada takla atarak yere düştü. Feci kazada 2 kişi yaralanırken kaza anları ise anbean kaydedildi.

Olay Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre T.Ç. idaresindeki 34 ZM 1702 plakalı otomobil, Muzaffer Dontlu ile Sadi Pekin Caddesi Kavşağı'nda, M.Y'nin kullandığı 34 EPA 808 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki kurye bir evin bahçesine düştü. Otomobil de seyir halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise otomobil ile motosikletin çarpışmasının ardından motosiklet sürücüsünün havaya fırladığı, otomobilin ise karşıdan gelen aracın ön kısmına vurma anı görülüyor.

YORUMLAR
500
Muğla'da otomobille çarpışan motosikletli kuryenin havaya uçtuğu kaza saniye saniye kaydedildi Muğla'da otomobille çarpışan motosikletli kuryenin havaya uçtuğu kaza saniye saniye kaydedildi Son dakika gündem: Muğla'da otomobille motosikletin çarpışması kameraya yansıdı Son dakika gündem: Muğla'da otomobille motosikletin çarpışması kameraya yansıdı
Kaynak: İHA

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce havaya savruldu, o anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:32 Edirne'de tüyler ürperten olay! Gece ormana giren 2 genç gördükleri karşısında donup kaldı
00:22 Marsilya kalecisinin, Messi karşısında aldığı önlem dünya gündemine oturdu
23:54 Nihat Kahveci canlı yayında Beşiktaş-Trabzonspor maçını yorumladı! İşte benzettiği yemek
23:17 Trabzonspor teknik direktörü Avcı'dan Beşiktaş'a bomba gönderme: Ceket çıktığında ben de konuşurum
23:05 Bakan Koca, Bartın'da yaşanan maden faciasındaki yaralılarla ilgili konuştu: 4'ü taburcu oldu
22:50 Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael'in istifa sorusuna verdiği cevapla taraftarı sinirden deliye döndürdü
22:27 Beşiktaşlılar Ismael'e yaptıkları olumsuz tezahüratla Dolmabahçe'yi inletti! Eski hocalarını istiyorlar
22:16 Ünlü oyuncu Demiray Erül, 84 yaşında hayatını kaybetti
17:56 Feci patlama sonrası 6 arkadaşını kurtardı! Maden şehidi, diğer arkadaşları için geri dönmüş fakat oksijeni bitmiş
11:28 Bursa'da köpekler, koyun sürüsüne saldırdı! 41 hayvan öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 03:14:15. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce havaya savruldu, o anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement