Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı motosikletli öldü
Son Dakika Güncel Haber

Otomobilin çarptığı motosikletli öldü

1 saat önce

Adana'da otomobilin çarptığı motosikletli yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, System.String[]

Adana'da otomobilin çarptığı motosikletli yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AAC 833 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1062 Sokak'ta Savaş Ç'nin kullandığı motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan otomobil sürücüsünün, kazanın ardından çevredekilerin tepkisinden çekinerek aracı bırakıp yakındaki polis merkezine sığındığı öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar çekiçi yardımıyla kaldırıldı.

19 Mayıs, Yüreğir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırmızı ışıkta geçen otomobilin kaza yapması sonucu 7 kişi yaralandı
Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj Silivri'de depremde hasar gören 4 bina mühürlendi Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden İHA vuruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.9.2019 19:54:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı motosikletli öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]