Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, kaçan sürücü aranıyor (2) - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, kaçan sürücü aranıyor (2)

29.05.2022 15:51
Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, kaçan sürücü aranıyor (2)

YAKALANDIAntalya'nın Serik ilçesinde motosiklet sürücüsü Mustafa Maslak'ın ölümüyle sonuçlanan kazadan sonra kayıplara karışan otomobil sürücüsü, polis tarafından yakalandı.

YAKALANDI

Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet sürücüsü Mustafa Maslak'ın ölümüyle sonuçlanan kazadan sonra kayıplara karışan otomobil sürücüsü, polis tarafından  yakalandı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, sürücüün N.A. olduğunu belirledi ve Kepez ilçesinde yakalayarak Serik'e getirdi. Emniyetteki sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen N.A. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ailesi tarafından Antalya Adli Tıp Kurumundan teslim alınan Mustafa Maslak'ın cenazesinin ise Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi Mezarlığı'na defnedildiği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Otomobil, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, kaçan sürücü aranıyor (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, kaçan sürücü aranıyor (2) - Son Dakika
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