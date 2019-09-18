Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı
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Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

1 saat önce

Hassa ilçesinde otomobilin, elektrikli motosikletle çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı, System.String[]

Hassa ilçesinde otomobilin, elektrikli motosikletle çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Aktepe Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Mehmet Abacılar'ın kullandığı 31 AAC 287 plakalı otomobil, Hasan Köse'nin kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı.

Kazada yola savrulan ve yaralanan Köse, sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hasan Köse, Aktepe, Hassa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:00 Kaynak: AA
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