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Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

6 saat önce

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya'nın Domaniç ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı.

Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı, System.String[]

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya'nın Domaniç ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı. Artan kazalara tepki gösteren vatandaşlar, yolu kapatıp kavşakta gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Domaniç Tavşanlı çevre yolunda, Bursa istikametinden gelen plakası öğrenilemeyen Ali S. yönetimindeki otomobil, Semih Cambaz'ın kullandığı motosiklete çarptı.


Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olay yerine toplanan vatandaşlar Emniyet Kavşağından artan kazalara tepki göstererek yolu trafiğe kapattı. Hasan Hüseyin Kocaağa adlı vatandaş, "Burası tehlikeli geçiş noktası. Her gün bir kaza oluyor. Dün bir kaza, bugün bir kaza buraya mutlaka trafik lambası, trafik işaretleri konulması lazım. Her gün bir kaza oluyor. Bugün yolu kapatıp protesto ediyoruz. Buraya artık bir çözüm bulunsun" dedi.


İlçe Emniyet Amiri Ahmet Köse, vatandaşlarla konuşmasının ardından kalabalık sessizce dağıldı. - KÜTAHYA

Kütahya, Domaniç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:43 Kaynak: İHA
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