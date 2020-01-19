OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YARALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YARALANDI - Son Dakika

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YARALANDI

23 dakika önce

Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YARALANDI, System.String[]

Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, 22.30 sıralarında O-3 Karayolu Bağcılar istikameti Bayrampaşa ayrımlarında meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 KU 2716 plakalı otomobil, önünde seyreden 34 ZF 9843 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisi ile motosiklet savrulurken, yere düşen sürücü ise yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Polis, motosiklete çarpman sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralıdan detaylar

-Yaralının ambulansa alınması

-Kazadan detaylar

-Genel ve detaylar


Bayrampaşa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Genç kızı polis rozetiyle kaçırdı, dövüp tecavüz etmeye çalıştı
Elazığ'da bir genç araçtan sıkılan kurşunların hedefi oldu Parkta eşini vurdu, polis ve sağlık ekibi gelinceye kadar başında bekledi Şişli'de akıl almaz kaza! Metrobüs, motosiklete çarptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 00:03:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YARALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]