Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
Mustafa Uyumaz'ın kullandığı 45 AK 157 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi ile Avni Gemicioğlu Caddesi kesişiminde İbrahim Gök'ün kullandığı 45 UB 1479 plakalı motosiklete çarptı.
Yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırılan Gök'ün hayati tehlikesi bulunmuyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:03 Kaynak: AA
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