OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

20.05.2022 00:12

KÜTAHYA'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Zafer Kalkınma Ajansı önünde meydana geldi. Gökhan Fazlıoğlu kullandığı 34 HA 2208 plakalı otomobille, Eren Emir Çiftçi idaresindeki 43 ACT 774 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücü Eren Emir Çiftçi ile arkasındaki Sefa Çalışmaz yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

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Kaynak: DHA

Kütahya, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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