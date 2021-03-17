Otomobilin çarptığı motosikletteki anne ve oğlu yaralandı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Osman Alp E. ve arkasında oturan annesi Gülhan E. yaralandı.

Kaza, Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Osman Alp E. yönetimindeki 48 AFS 733 plakalı motosiklet, ara sokaktan çıkan Hasan K. yönetimindeki 41 HP 522 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Osman Alp E. ve arkasında oturan annesi Gülhan E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla anne ve oğlu Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.