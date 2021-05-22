Otomobilin çarptığı motosikletteki kurye, ağır yaralandı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı motosikletteki kurye, ağır yaralandı

BURSA'da hatalı dönüş yapan otomobil motosiklete çarptı.

BURSA'da hatalı dönüş yapan otomobil motosiklete çarptı. Kazada motosikletli kurye Yunus Özen (24), ağır yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Yasak olmasına rağmen caddeye hatalı dönüş yapan Mehmet Ertürk (33) yönetimindeki 16 AHB 752 otomobil, kurye Yunus Özen'in kullandığı 16 AIJ 217 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen Özen, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özen, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mehmet Ertürk gözaltına alındı.



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