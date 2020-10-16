Otomobilin çarptığı motosiklettekilerin yola savrulma anı kamerada - Son Dakika

Otomobilin çarptığı motosiklettekilerin yola savrulma anı kamerada

16.10.2020 16:51
Otomobilin çarptığı motosiklettekilerin yola savrulma anı kamerada, System.String[]

HATAY'da, yaya geçidindeki refüj aralığından caddenin karşısına geçmek isteyen motosikletliye otomobil çarptı.

HATAY'da, yaya geçidindeki refüj aralığından caddenin karşısına geçmek isteyen motosikletliye otomobil çarptı. Kazada sürücü Muhsin Deniz (60) ile arkasında oturan kadın, yola savrularak yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antakya- Reyhanlı yolunda meydana geldi. Ali Berber (32) yönetimindeki 31 DD 431 plakalı otomobil, yaya geçidindeki refüj aralığından caddenin karşısına geçmek isteyen Muhsin Deniz'in kullandığı 31 D 9108 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Deniz ile arkasında oturan, ismi öğrenilemeyen kadın, havaya savrulduktan sonra yola düştü. Yaralanan 2 kişi, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı motosiklettekilerin yola savrulma anı kamerada - Son Dakika

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