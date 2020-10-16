HATAY'da, yaya geçidindeki refüj aralığından caddenin karşısına geçmek isteyen motosikletliye otomobil çarptı. Kazada sürücü Muhsin Deniz (60) ile arkasında oturan kadın, yola savrularak yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Antakya- Reyhanlı yolunda meydana geldi. Ali Berber (32) yönetimindeki 31 DD 431 plakalı otomobil, yaya geçidindeki refüj aralığından caddenin karşısına geçmek isteyen Muhsin Deniz'in kullandığı 31 D 9108 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Deniz ile arkasında oturan, ismi öğrenilemeyen kadın, havaya savrulduktan sonra yola düştü. Yaralanan 2 kişi, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Otomobilin çarptığı motosiklettekilerin yola savrulma anı kamerada - Son Dakika