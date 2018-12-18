Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Muhtar Hayatını Kaybetti

Otomobilin Çarptığı Muhtar Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Kayseri'de yolun karşısına geçmek isteyen muhtara otomobil çarptı.

Otomobilin Çarptığı Muhtar Hayatını Kaybetti, System.String[]
Kayseri'de yolun karşısına geçmek isteyen muhtara otomobil çarptı. Ağır yaralanan muhtar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen Gesi Güney Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Dilek'e, (63) İ.T.'nin (57) kullandığı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan muhtar Dilek, sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Ali Dilek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:35 Kaynak: İHA

Gültepe, Kayseri, 3. Sayfa
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