Otomobilin Çarptığı Muhtar Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Kayseri'de yolun karşısına geçmek isteyen muhtara otomobil çarptı.
Kayseri
'de yolun karşısına geçmek isteyen muhtara otomobil çarptı. Ağır yaralanan muhtar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Gültepe
Mahallesi Hulusi Akar
Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen Gesi
Güney Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Dilek'e, (63) İ.T.'nin (57) kullandığı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan muhtar Dilek, sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Mehmet Ali Dilek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - KAYSERİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:35 Kaynak: İHA
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki Kimdir?
Baldızını Öldürüp, Gömdüğü Ortaya Çıkan Enişte İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi
Atatürk'ün Kayseri'ye Gelişinin 99. Yıl Dönümü Dolayısıyla Düzenlenen Koşuda Bazı Sporcular Bayıldı
Kayıp Ağabeyini Arama Çalışmasını Ağlayarak İzledi