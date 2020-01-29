Otomobilin çarptığı musa, öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı musa, öldü - Son Dakika

Otomobilin çarptığı musa, öldü

6 saat önce

Otomobilin çarptığı Musa, öldüMANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Musa Sözen (14), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı Musa, öldü

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Musa Sözen (14), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Muradiye yolu üzerinde meydana geldi. Manisa'dan Menemen istikametine giden Mehmet Can Öztürk (23) yönetimindeki 35 AP 8041 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Musa Sözen'e çarptı. Sözen, çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sözen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Sözen'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, otomobil sürücüsü Öztürk ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin çarptığı musa, öldü

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kazada yaralanan adam kendinden çok aracını düşündü
Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın enkaz görüntüleri ortaya çıktı Sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti Son dakika: Ölümcül koronavirüs ile ilgili "Hata yaptık" diyen DSÖ, acil toplanma kararı aldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 03:55:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobilin çarptığı musa, öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]