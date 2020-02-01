Otomobilin çarptığı Nazlı, yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı Nazlı, yaşamını yitirdi

7 saat önce

ANTALYA'da bir sağlık kuruluşunda psikolojik danışman olarak çalışan Nazlı Ödevci (26), iş çıkışı yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı Nazlı, yaşamını yitirdi, System.String[]

ANTALYA'da bir sağlık kuruluşunda psikolojik danışman olarak çalışan Nazlı Ödevci (26), iş çıkışı yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Akdeniz Kavşağı'nda meydana geldi. Özel bir sağlık kuruluşunda psikolojik danışmanlık yapan Nazlı Ödevci, iş çıkışı yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada D.T. yönetimindeki 07 AFK 065 plakalı otomobil, Nazlı Ödevci'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Ödevci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Çevresinde sevilen biri olduğu belirtilen Nazlı Ödevci'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Antalya Adli Tıp Kurumu, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:19 Kaynak: DHA
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