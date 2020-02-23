Otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı

7 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı.

Otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza ilçe merkezinde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Mersin Antalya D-400 karayolunun Mersin istikametinde meydana geldi. Kurstan çıkan arkadaşlarının yolun karşısına geçtiğini gören 8. sınıf öğrencisi Enes B. koşarak karşıya geçmek istedi. İddiaya göre önce yavaşlayan ardından da hızlanan S.U. yönetimindeki 60 SA 130 plakalı otomobil öğrenciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine savrularak yaralanan öğrenci Enes B. çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralı öğrencinin tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Alparslan Türkeş Bulvarı, Erdemli, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:40 Kaynak: İHA
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