Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Öğretmen ve Müdür Yardımcısı Yaralandı

Otomobilin Çarptığı Öğretmen ve Müdür Yardımcısı Yaralandı

6 dakika önce

Rize'de yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı öğretmen ve müdür yardımcısı ağır yaralandı.

Otomobilin Çarptığı Öğretmen ve Müdür Yardımcısı Yaralandı, System.String[]
Rize'de yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı öğretmen ve müdür yardımcısı ağır yaralandı.

Kaza, Rize Merkez Gülbahar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında (Güney Çevre Yolu) meydana geldi. K.E.K yönetimindeki 53 AAG 699 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Rize Anadolu Lisesinde Müdür Yardımcısı Marife Özay'a (46) ve aynı okulda felsefe öğretmeni Nazan Koçer'e çarptı. Yaralılardan Nazan Koçer Rize Devlet Hastanesi'ne Marife Özay Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:11 Kaynak: İHA

Rize, 3. Sayfa
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