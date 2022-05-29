Otomobilin çarptığı orman muhafaza memuru öldü - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı orman muhafaza memuru öldü

29.05.2022 12:47
Otomobilin çarptığı orman muhafaza memuru öldü

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan orman muhafaza memuru Mustafa Ersal Eken (63) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan orman muhafaza memuru Mustafa Ersal Eken (63) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Ula'nın Gökova mevkiinde meydana geldi. Marmaris istikametinden Muğla'ya seyir halindeki Mehmet A., (46) idaresindeki 48 MA 2526 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan yolun karşısına geçmeye çalışan orman muhafaza memuru Mustafa Ersal Eken'e çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yaşamını yitirdiği belirlenen Mustafa Ersal Eken'in cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, sürücü Mehmet A.'yı ifadesini almak üzere karakola götürdü.

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Kaynak: DHA

Gökova, Muğla, Kaza, Ula, Güncel, Son Dakika

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