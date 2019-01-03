Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Ortaokul Öğrencisi Eylül Tansu, Öldü

Otomobilin Çarptığı Ortaokul Öğrencisi Eylül Tansu, Öldü

2 saat önce

MUĞLA'da, otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Eylül Tansu Suda yaşamını yitirdi.

Otomobilin Çarptığı Ortaokul Öğrencisi Eylül Tansu, Öldü, System.String[]
MUĞLA'da, otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Eylül Tansu Suda yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Muğla- Denizli karayolu Soda mevkiinde meydana geldi. Yaraş Mahallesi'nde oturan Menteşe Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Eylül Tansu Suda, kendisini 15 kilometre mesafedeki okuluna götürecek bir yakınının otomobiline binmek amacıyla, yolun karşısına geçti. Bu sırada Denizli yönünden gelen M.Ö. yönetimindeki 48 RZ 9124 plakalı otomobil, araca binmek üzere olan Eylül Tansu Suda'ya çarptı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Suda'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Eylül Tansu Suda'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sürücü M.Ö. ise  polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:54 Kaynak: DHA

Denizli, Muğla, Eylül, Güncel
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