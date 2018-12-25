Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Ortaokul Öğrencisi Öldü

Otomobilin Çarptığı Ortaokul Öğrencisi Öldü

2 saat önce

MARDİN'in Derik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi Şahin Günsel (15), hayatını kaybetti.

Otomobilin Çarptığı Ortaokul Öğrencisi Öldü, System.String[]
MARDİN'in Derik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi Şahin Günsel (15), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Derik ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ambarlı Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Şahin Günsel'e çarptı. Ağır yaralanan Günsel, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şahin Günsel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Şahin Günsel'in cesedi morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. - Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:36 Kaynak: DHA

Derik, Mardin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayıp İşçinin, Arkadaşı Tarafından Öldürüldüğü Ortaya Çıktı 15 Yaşındaki Kızı Öldüren Suudi Genç, Özel Jetle ABD'den Suudi Arabistan'a Kaçırıldı

İspanya'da Mucize Kurtuluş! Üzerinden Otobüs Geçen Kadın Ölümden Döndü Kütahya'da Yavru Köpek, 4 Ayağı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 14:36:37. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Ortaokul Öğrencisi Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]