Otomobilin Çarptığı Ortaokul Öğrencisi Öldü
2 saat önce
MARDİN'in Derik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi Şahin Günsel (15), hayatını kaybetti.
MARDİN'in Derik
ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi Şahin Günsel (15), hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam Derik ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ambarlı Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Şahin Günsel'e çarptı. Ağır yaralanan Günsel, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Derik Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şahin Günsel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı.
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Şahin Günsel'in cesedi morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. - Mardin
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:36 Kaynak: DHA
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