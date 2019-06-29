Otomobilin çarptığı Özge, yaşamını yitirdi

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Acılı anneden 2 yıl önce kaybolan kızı için yürek yakan sözler: Kızımın cenazesini istiyorum

Boğaz'da bir gemi, Şehir Hatları vapuruna çarptı! O anlar kamerada

Erdoğan'dan Trump görüşmesi öncesi S-400 mesajı: Herhangi bir aksama söz konusu değil