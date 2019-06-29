Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı Özge, yaşamını yitirdi
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Otomobilin çarptığı Özge, yaşamını yitirdi

57 dakika önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşına geçmek isterken otomobilin çarptığı Özge Özsoy, yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı Özge, yaşamını yitirdi, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşına geçmek isterken otomobilin çarptığı Özge Özsoy, yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde Ereğli- Alaplı karayolu Mevrealtı mevkiinde meydana geldi. Emrah U. (22) yönetimindeki 33 TL 756 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Özge Özsoy'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Özge Özsoy'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Kazanın ardından kaçan Emrah U., bir süre sonra geri dönerek polise teslim oldu. Gözaltına alınan Emrah U., polis merkezine götürüldü.
Özge Özsoy'un cansız bedeni ise Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:52 Kaynak: DHA
Emrah, Zonguldak, Güncel
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