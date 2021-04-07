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Kartal'da park halinde duran araç kaza sonrası takla atarak yola savruldu: 1 yaralı

İSTANBUL - Kartal'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Ağır yaralı bir kasın sürücü hastaneye kaldırılırken trafik durma noktasına geldi.

Olay 18 .00 sıralarında Kartal, Kordonboyu Mahallesi, Pendik istikametinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Şeyda Yılmaz kontrolünde olan 34 MD 5230 plakalı Hyundai markalı araç park halinde dururken Cengizhan Korkmaz'ın kullandığı 54 HY 488 plakalı Kia marka otomobil aracın hızla çarpması sonucu kadın şoförün bulunduğu araç takla atarak yola savruldu. Arkadan çarpan araç ise çarpmanın etkisi ile kaldırım kenarında bulunan direğe çarparak durabildi. Hurdaya dönen araç içinde sıkışan Şeyda Yılmaz olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sıkıştığı araç içerisinden ağır yaralı olarak çıkarıldı. Ambulans ile Kartal Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede çalışma başlattı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Görgü tanığı Emre Kaçmaz, "Çok büyük ses geldi koşarak geldik. Araba yolun ortasında takla atmıştı. Uzaktan gördüğümde arkadaki araç çok hızlı geliyordu. Sanırsam kontrolünü kaybetti. Araçta kaç kişi vardı bilmiyorum" dedi