Otomobilin çarptığı plakasız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Isparta'da otomobilin çarptığı yabancı uyruklu plakasız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.



Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1001 Evler Mahallesi istikametinden gelen K.B. yönetimindeki otomobil, Deregüme Caddesi üzerinde yabancı uyruklu B.M.'nin kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.



Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı yabancı uyruklu sürücü gerekli tedavileri yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.



Öte yandan, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - ISPARTA