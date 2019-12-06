Otomobilin çarptığı polis aracı, yol kenarındaki gence çarptı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, otomobilin çarptığı polis aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarında yürüyen gence ve marketin önündeki reyonlara çarptı. Polis aracının çarpmasıyla marketin önüne savrulan kişi, ayağa kalkarken, kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, pazartesi günü, Kazım Karabekir Mahallesi Bolulular Caddesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, sürücüsünün kontrolsüz dönüş yaptığı otomobil, karşı yönden gelen polis aracına çarptı. Polis aracı, çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki marketin önüne doğru savrulurken, elleri cebinden yürüyen kişiye ve reyonlara çarptı. Polis aracın çarptığı kişi, savrularak yere düşerken, bir süre sonra ayağa kalktı. Polisler, kazanın şokunu yaşarken, hafif yaralandığı öğrenilen K.Z. adlı kişi, hastaneye kaldırıldı. K.Z.'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.