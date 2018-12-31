Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Rus Turist Öldü

Otomobilin Çarptığı Rus Turist Öldü

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Rus turist (66) yaşamını yitirdi.

Otomobilin Çarptığı Rus Turist Öldü, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Rus turist (66) yaşamını yitirdi.

Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde dün saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada, Özkan A.'nın (23) kullandığı 07 NSZ 53 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Rus uyruklu Nadeznda Chirkova'ya çarptı. Yola savrulan Chirkova ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Rus turisti, ambulansla götürüldüğü Alaaddin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kurtarılamadı. Chirkova cesedi incelemelerin ardından otopsisi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazanın ardından jandarmanın gözaltına aldığı sürücü Özkan A. sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:52 Kaynak: İHA

Alanya, Antalya, turist, 3. Sayfa
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