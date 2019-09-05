Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı sağlık teknisyeni hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Otomobilin çarptığı sağlık teknisyeni hayatını kaybetti

23 dakika önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin çarptığı sağlık teknisyeni yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı sağlık teknisyeni hayatını kaybetti, System.String[]

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin çarptığı sağlık teknisyeni yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, S.U. idaresindeki 03 UA 003 plakalı otomobil, Karapınar Devlet Hastanesi alt geçidinde hastanenin sağlık teknisyeni Özcan Yaşar'a (42) çarptı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşar'ın cenazesi, çalıştığı Karapınar Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Öte yandan otomobilin sürücüsü S.U. ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Devlet Hastanesi, Karapınar, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gelinini öldürmesin diye oğlunu ihbar etti
Cezaevinden izinli çıkıp, eşini öldüren zanlı: beni aldattı AK Parti'den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu ekibini topladı İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin para teklifine tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 00:39:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı sağlık teknisyeni hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]