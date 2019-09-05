Otomobilin çarptığı sağlık teknisyeni hayatını kaybetti

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin çarptığı sağlık teknisyeni yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, S.U. idaresindeki 03 UA 003 plakalı otomobil, Karapınar Devlet Hastanesi alt geçidinde hastanenin sağlık teknisyeni Özcan Yaşar'a (42) çarptı.
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşar'ın cenazesi, çalıştığı Karapınar Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Öte yandan otomobilin sürücüsü S.U. ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.