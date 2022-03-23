Otomobilin çarptığı sahipsiz hamile kedi tedavi edildi - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı sahipsiz hamile kedi tedavi edildi

23.03.2022 20:29
Otomobilin çarptığı sahipsiz hamile kedi tedavi edildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu çenesi kırılan sahipsiz hamile kedi, ameliyat edilerek hayata döndürüldü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu çenesi kırılan sahipsiz hamile kedi, ameliyat edilerek hayata döndürüldü.

İlçe merkezinde otomobilin çarpması sonucu yolda baygın yatan sahipsiz kediyi gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi.

Sokak Hayvanları Geçici Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerince tedavi altına alınan kedinin hamile olduğu ve çenesinin kırıldığı belirlendi.

Belediyenin veteriner hekimi Kubilay Bağ tarafından ameliyata alınan kedinin çenesi tedavi edildi.

Yavrularının zarar görmediği belirlenen kedi, bir süre sonra sokağa bırakılacak.

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Safranbolu, Hisarcık, Karabük, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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