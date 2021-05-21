Otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Kayseri'nin Bünyan İlçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sultanhanı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Mustafa G.'ye (45) çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Mustafa G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Mustafa G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ