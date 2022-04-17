Otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

17.04.2022 10:55
Otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen pazar esnaflarından Hasan Karyağdı (54) otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen pazar esnaflarından Hasan Karyağdı (54) otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Milas- Bodrum Karayolu Baharlı Kavşağı'nda meydana gelen kazada yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Karyağdı'ya Milas-Bodrum istikametinde hareket eden E.E. yönetimindeki 48 ACA 677 plakalı araç çarptı. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karyağdı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan üzücü olayın ardından araç sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı HAREKET EDEN OTOMOBİLİ ÖNÜNE GEÇİP DURDURMAK İSTEDİ; O ANLAR KAMERADA HAREKET EDEN OTOMOBİLİ ÖNÜNE GEÇİP DURDURMAK İSTEDİ; O ANLAR KAMERADA

Otomobil, Tragger, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
10:53 Oyuncu Selahattin Paşalı hamile sevgilisiyle evlendi
10:52 Galatasaray'ın eski hocası Mancini'den, "Fenerbahçe'de çalışacak mısınız?" sorusuna bomba cevap
10:45 6'lı masadaki anlaşmazlığın sebebi ortaya çıktı! Amblem yüzünden reddetmişler
10:10 Emlakçılar odası başkanı açıkladı: Gelinler, eltiler, kaynanalar birlikte yaşayacak
10:08 İsrail polisinin kontrolünde olan Mescid-i Aksa'ya baskın: 9 kişi yaralandı
09:54 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış durdu
09:47 Nihat Hatipoğlu'na ''photoshop yapan kadınlar'' sorusu soruldu! Verdiği yanıt, canlı yayına damga vurdu
09:15 Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkayıp itiraf etti: Kim demiş ayıp diye, ben yıkarım
09:13 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul'da birçok ilçede yollar trafiğe kapatıldı
09:11 Meteoroloji uyardı! Trakya ve Marmara için yağış geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 11:03:20. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement